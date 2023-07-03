Москва, 3 июля, 2023, 08:54 — ИА Регнум. Необходимости в новой волне мобилизации в связи с уходом ЧВК «Вагнер» из зоны спецоперации на сегодняшний день нет и в ближайшем будущем не будет. Об этом 3 июля заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Известия/Дмитрий Коротаев

«Не потребуется никакая новая волна мобилизации», — приводит ТАСС его слова.

Он напомнил, что ранее президент России Владимир Путин чётко и понятно заявлял, что никакой новой мобилизации не будет, проходит плановый набор военнослужащих на контракт, идёт плановое формирование воинских частей и соединений, в том числе резерва, а также их подготовка.

«Никакой необходимости в проведении мобилизации на сегодня и в ближайшем будущем нет», — отметил Картаполов, уточнив, что сейчас нет никакой угрозы снижения боевого потенциала ни в среднесрочной, ни тем более в долгосрочной перспективе.

Он напомнил, что на момент попытки мятежа на передовой бойцов ЧВК «Вагнер» не было, они были в лагерях, поэтому отражение наступления ВСУ шло практически без их участия.

«Что касается их замены в резерве, то есть чем и кем их заменить», — заявил Картаполов.

Как передавало ИА Регнум, 10 июня замминистра обороны России Николай Панков заявил, что на воинскую службу по контракту за июнь 2023 года были приняты свыше 13,5 тысячи человек, что в 3,1 раза превышает показатель апреля 2023 года.

В мае зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщал, что с начала 2023 года в ВС России на контрактной основе и в рамках добровольных формирований приняли более 117 тысяч человек.

После завершения частичной мобилизации 31 октября Минобороны объявило, что работа военных комиссариатов по комплектованию ВС РФ в дальнейшем будет организована только за счёт приёма добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту.