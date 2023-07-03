Киев, 3 июля, 2023, 08:43 — ИА Регнум. Заявление президента Украины Владимира Зеленского о якобы достижениях украинских военно-морских сил (ВМС) вызвало негодование среди пользователей социальных сетей. Они оставили комментарии с критикой в адрес главы государства под сообщением в его микроблоге.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Ранее украинский лидер написал, что Украина гордится своими ВМС и страна будто бы становится «сильнее», а также якобы «побеждает».

Комментатор kushal отметил, что Украина одерживает победы лишь в рамках сетевых платформ Tiktok, Google и MSN, а также на телеканалах CNN и BBC. Он подчеркнул, что всем ясно, кто побеждает на самом деле.

Читатель Gabe указал президенту, что виртуальные победы не имеют смысла в реальности. Пользователь Lux Deluxe Lombardi предупредил, что Украину уничтожают. Он призвал главу государства «остановить это безумие».

Как сообщало ИА Регнум, 27 июня бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что победа российской армии неизбежна, поскольку для России это борьба не на жизнь, а на смерть. 1 июля председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что ВСУ начали готовиться ко второму этапу масштабного контрнаступления на запорожском направлении.

Он считает, что киевская армия может выбрать для удара любой участок фронта от васильевского направления до Времевского выступа.