Москва, 3 июля, 2023, 08:38 — ИА Регнум. Тектонический разлом, образовавшийся в понимании будущего в разных частях мира, может только усугубиться, написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своей статье для «Российской газеты».

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

По его мнению, фаза противостояния будет очень долгой и продлится десятилетия. Он также отметил, что мир находится в противостоянии «гораздо худшем, чем в период Карибского кризиса».

«Ибо наши противники решили реально разгромить крупнейшую ядерную державу — Россию», — подчеркнул Медведев.

Они, без сомнения, «конченые придурки, но это именно так», добавил зампредседателя Совбеза РФ, призвав искать способы преодоления кризиса.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Медведев заявил, что желание Польши разместить на своей территории ядерное оружие несёт в себе очевидную угрозу.

При этом зампредседателя Совбеза РФ отметил и положительные, на его взгляд, стороны такого исхода событий. По словам Медведева, ликвидируют всех «Дуд, Моравецких, Качиньских и прочую нечисть».

Напомним, Варшава обратилась с просьбой к Североатлантическому альянсу разместить на территории республики американское ядерное оружие. Такое желание польские власти объяснили тем, что Россия разместила тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии.