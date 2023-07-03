Симферополь, 3 июля, 2023, 08:14 — ИА Регнум. Очередь автомобилей на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края составляет восемь километров, сообщил 3 июля министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

«Маршрут через Крымский мост Краснодарский край — республика Крым по состоянию на 07:00 (мск) пробка 8 км, время ожидания до 5 часов», — написал он в своём Telegram-канале.

Вместе с тем очередь на выезде из Крыма у моста не превышает полукилометра, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, очереди связаны с ростом числа автотранспорта и подлежащего досмотру багажа. По состоянию на 10:00 2 июля пробка перед Крымским мостом со стороны Кубани составляла порядка семи километров.

Власти полуострова делают всё возможное для быстрого пропуска желающих проехать по мосту туристов. Ранее Лукашенко извинился перед ними за возможные задержки при поездке в республику.

В свою очередь Министерство транспорта России увеличило количество постов досмотра перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края.