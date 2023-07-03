Дженин, Израиль, 3 июля, 2023, 08:03 — ИА Регнум. Во время ночной операции израильских силовиков в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан погибли четыре палестинца. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщили в министерстве здравоохранения Палестины.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль и Палестина

«Три палестинца погибли в городе Дженин, один погиб в городе Рамалла. Более десяти человек пострадали, в том числе трое находятся в тяжёлом состоянии», — заявили в ведомстве.

По сообщениям местных средств массовой информации, контртеррористическая операция Армии обороны Израиля в городе Дженин продолжается.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 3 июля в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили о начале проведения масштабной контртеррористической операции на Западном берегу реки Иордан. Целью атаки военных стала штаб-квартира палестинских боевиков в Дженине, которая якобы использовалась для планирования террористических нападений.