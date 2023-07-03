Атланта, США, 3 июля, 2023, 07:47 — ИА Регнум. Женщина выстрелила в сына-подростка во время ссоры из-за игровой приставки в Атланте, в американском штате Джорджия. Об этом 2 июля сообщает Fox 5 Atlanta.

Lisa Roe Стрельба

Сотрудники полиции получили сообщение о стрельбе вечером около 22:00 по местному времени и, прибыв на место происшествия, обнаружили 17-летнего юношу с огнестрельными ранениями. По подозрению в стрельбе задержана мать подростка, 31-летняя женщина.

По данным полиции, женщина открыла стрельбу по своему сыну во время ссоры из-за игровой приставки. Женщина находится под стражей в тюрьме округа Фултон. Ей уже предъявлены обвинения в нападении с отягчающими обстоятельствами, безрассудном поведении и жестоком обращении с детьми.

Пострадавший подросток был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Ранее ИА Регнум сообщало, что житель подмосковной Дубны выстрелил соседке в голову из пневматического ружья из-за того, что та под его окнами выгуливала собаку. Женщина выжила, её госпитализировали. Правоохранители начали проверку.

Также сообщалось, что мужчина, подозреваемый в стрельбе, в результате которой погибла женщина и пострадали восемь человек, задержан в Хорватии. Стрелявший был вооружён автоматом Калашникова. Кроме того, его подозревают в нескольких поджогах в районе стрельбы.