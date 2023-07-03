Вашингтон, 3 июля, 2023, 07:44 — ИА Регнум. Действия Российской Федерации в ходе конфликта объективны и последовательны, в то время как Украина регулярно совершает ошибки, заявил экс-разведчик Соединённых Штатов Америки Скотт Риттер на своей странице в социальной сети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Скотт Риттер

«Россия начала СВО, глядя на часы, пытаясь заставить Украину прийти к урегулированию путём переговоров. Это прекратилось 1 апреля 2022 года. С тех пор Россия руководствуется объективностью, сегодня она контролирует поле боя», — написал Риттер.

Как передавало ИА Регнум, ранее Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U. S. Tour of Duty заявил, что победа России является неизбежной, так как для неё это борьба не на жизнь, а на смерть. Он также подчеркнул, что Украина продолжает получать военную помощь от США, так как американский народ не готов к полноценному участию в конфликте из-за возможных катастрофических последствий.

Позднее Риттер отметил, что вооружение, поставляемое Вооружённым силам Украины западными союзниками, не имеет значения, так как оно не способно изменить исход на поле боя.