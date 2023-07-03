В Германии констатировали, что Украина разочаровала страны Запада
В Германии заявили, что Украина не оправдала надежд западных союзников
Берлин, 3 июля, 2023, 07:22 — ИА Регнум. Надежд западных союзников не оправдала Украина, допустив потерю отправленной ей военной техники уже через месяц. Такое заявление сделал 2 июля обозреватель из Германии Франц Беки в материале для Berliner Zeitung.
Как пояснил Беки, западные страны испытали сильное разочарование, так как украинская армия допустила потерю отправленной ей бронетехники уже через месяц.
«С большими ожиданиями западные государства поставили Украине танки и бронетранспортеры в надежде, что использование этих боевых машин позволит добиться значительных успехов. Примерно через месяц после начала летнего наступления Украины наступило разочарование», — указал журналист.
Беки отметил, что поддержка украинских войск стоила Германии «жизней и денег». В текущем 2023 году Германия направила Украине в качестве военной поддержки около 5,5 млрд евро. Для Берлина эта сумма очень значительна, особенно если учесть, что в 2022 году Киеву было выделено 2 млрд евро.
Ранее ИА Регнум сообщало, что Германия и Польша не смогли договориться о стоимости ремонта и обслуживания переданных Киеву танков Leopard. Спор ведут немецкие компании Krauss-Maffei Wegmann и Rheinmetall, производящие танки, с польским оборонным концерном Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ), на котором планируют ремонтировать бронетехнику.
Как отметил отставной американский разведчик Скотт Риттер, в России объявили награду в размере 1 млн рублей за каждый подбитый танк Leopard и теперь они стали приоритетной целью. Это привело к тому, что украинские танкисты специально ломают технику, чтобы не идти в бой.