Берлин, 3 июля, 2023, 07:22 — ИА Регнум. Надежд западных союзников не оправдала Украина, допустив потерю отправленной ей военной техники уже через месяц. Такое заявление сделал 2 июля обозреватель из Германии Франц Беки в материале для Berliner Zeitung.

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard 2

Как пояснил Беки, западные страны испытали сильное разочарование, так как украинская армия допустила потерю отправленной ей бронетехники уже через месяц.

«С большими ожиданиями западные государства поставили Украине танки и бронетранспортеры в надежде, что использование этих боевых машин позволит добиться значительных успехов. Примерно через месяц после начала летнего наступления Украины наступило разочарование», — указал журналист.

Беки отметил, что поддержка украинских войск стоила Германии «жизней и денег». В текущем 2023 году Германия направила Украине в качестве военной поддержки около 5,5 млрд евро. Для Берлина эта сумма очень значительна, особенно если учесть, что в 2022 году Киеву было выделено 2 млрд евро.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Германия и Польша не смогли договориться о стоимости ремонта и обслуживания переданных Киеву танков Leopard. Спор ведут немецкие компании Krauss-Maffei Wegmann и Rheinmetall, производящие танки, с польским оборонным концерном Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ), на котором планируют ремонтировать бронетехнику.

Как отметил отставной американский разведчик Скотт Риттер, в России объявили награду в размере 1 млн рублей за каждый подбитый танк Leopard и теперь они стали приоритетной целью. Это привело к тому, что украинские танкисты специально ломают технику, чтобы не идти в бой.