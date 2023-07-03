Москва, 3 июля, 2023, 07:21 — ИА Регнум. Улов рыбы в западной части Черного моря может увеличиться в связи с наводнением в Херсонской области после подрыва Каховской гидроэлектростанции, заявил эколог, доцент кафедры физической географии мира и геоэкологии МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Медведков.

Fish.gov.ru Улов

Об этом он рассказал РИА Новости. По словам эксперта, прилив воды способен повысить продуктивность фитопланктона. Вместе с тем специалист отметил, что качество рыбы останется под вопросом и ситуацию следует изучать комплексно.

Медведков привел в пример крупные наводнения в Китае на реке Янцзы в 1998 и 2010 годах, после которых наблюдался рост промысловых уловов в Восточно-Китайском море.

Как сообщало ИА Регнум, ранее исследователь Ближневосточного технического университета (ODTÜ) в Турции Мустафа Мантыкджи предупредил, что разрушение дамбы Каховской ГЭС в Херсонской области может привести к токсичному загрязнению акватории Чёрного моря. Учёный считает, что с водой в море могут быть смыты опасные бытовые и промышленные отходы, включая радиоактивные.

23 июня старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Сергей Мухаметов заявил, что на поверхности Днепровского лимана началось гниение воды после разрушения дамбы на Каховской ГЭС. Он утверждает, что в будущем такая же проблема будет наблюдаться на некоторой части Чёрного моря.