Донецк, 3 июля, 2023, 06:55 — ИА Регнум. Танковые экипажи Центрального военного округа Вооружённых сил России уничтожили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении, а также несколько единиц бронетехники. Об этом в понедельник, 3 июня, сообщили РИА Новости в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Т-90

«На краснолиманском направлении экипажи танков Т-90А ЦВО нанесли огневое поражение опорному пункту противника, применив управляемые снаряды», — приводит агентство сообщение ведомства.

Первый выстрел из 125-миллиметрового орудия управляемым боеприпасом вывел из строя легкобронированную технику противника. В результате детонации осколочных и фугасных снарядов был уничтожен опорный пункт Вооружённых сил Украины и часть личного состава.

Как передавало ИА Регнум, 1 июля начальник пресс-центра группировки войск «Запад» ВС России Сергей Зыбинский сообщил, что танки Т-90 с полосы обороны 1-й танковой армии уничтожили около Леса Попова американские бронемашины MRAP и HMMWV Вооружённых сил Украины.