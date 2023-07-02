Новый, 495-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован известием о том, что на краснолиманском направлении экипажи танков Т-90А Центрального военного округа нанесли поражение по опорному пункту противника, используя новый тактический прием. Как пояснили в Минобороны РФ, он включает в себя использование различных типов боеприпасов в короткий промежуток времени. При этом танкисты, используя рельеф местности, выбирают огневую дистанцию на расстоянии прямого выстрела.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Тем временем Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки, 2 июля, 56 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Под огнём украинской артиллерии и РСЗО оказались Донецк, Горловка, Озеряновка, Макеевка и Еленкока. Ранения получили два человека.

Россия действует объективно, тогда как Украина спешит и проигрывает, заявил в социальной сети экс-разведчик ВС США Скотт Риттер. Он также назвал украинского президента Владимира Зеленского «некомпетентным комиком, ставшим политиком», и отметил, что «у Украины нет шансов победить Россию».

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