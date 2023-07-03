Варшава, 3 июля, 2023, 06:32 — ИА Регнум. Гражданин Украины задержан польскими пограничниками за попытку провезти пятерых эфиопов через границу с Белоруссией. Об этом 3 июля сообщила пограничная служба Польши в своём Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Уточняется, что гражданин Украины, перевозивший пятерых граждан Эфиопии, был задержан на участке Дубиче-Церкевне. Украинцу вменяется пособничество в нелегальном переходе государственной границы Польши.

В пограничной службе Польши указали, что за период с начала года и по 1 июля в Польшу через Белоруссию сделали попытку нелегально пробраться 187 человек. Среди них оказались граждане Сомали и Ирана. В Белоруссию из общего числа нелегальных мигрантов вернулись 45 человек.

Ранее ИА Регнум писало, что министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский сообщил об усилении охраны границы с Белоруссией. В связи с напряжённой ситуацией с соседней страной Варшава направила на польско-белорусскую границу 500 полицейских.

Полицейские присоединились к 5 тысячам сотрудников Пограничной стражи и 2 тысячам солдат Войска польского, которые в настоящее время охраняют границу.

25 июня власти Польши усилили контроль на границе с Белоруссией, в том числе за счёт задействования разведчиков и военных. Как пояснил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, такие меры приняли на фоне событий с ЧВК «Вагнер».