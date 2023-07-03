Лондон, 3 июля, 2023, 06:18 — ИА Регнум. Командиры спецназа особой воздушной службы (SAS) Британии уничтожили информацию с компьютеров подразделения с доказательствами убийства 80 мирных жителей в Афганистане с 2010 по 2013 годы, написала газета Times со ссылкой на журналистское расследование.

U.S. Army Спецназ в Афганистане

В издании уточнили, что ранее пресса уже пыталась провести подобное расследование, предполагая, что отряды SAS устраивали казни мирных афганцев в ходе ночных рейдов против боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). При этом руководство особой службы приказало сохранить данные на компьютерах до прибытия в офис сотрудников военной полиции, однако командиры подразделений нарушили указание.

Газета также описала случай, относящийся к этому расследованию, когда один солдат SAS убил за один рейд 35 человек.

Как сообщало ИА Регнум, в июле телеканал BBC показал сюжет, посвященный военным преступлениям, совершённым британским спецназом в Афганистане. В программе говорилось об усилиях военных по сокрытию соответствующих фактов.

Журналисты отметили, что найти следы они смогли в значительной степени с помощью анализа электронной переписки штаб-квартиры спецназа и военного секретариата, курирующего спецназ. В этих материалах можно обнаружить детали засекреченных операций, в ходе которых имелись многочисленные жертвы.

Авторы расследования пришли к выводу, что британские военные решили не вникать в дела о совершении убийств гражданских лиц в Афганистане.