Вашингтон, 3 июля, 2023, 06:12 — ИА Регнум. Ядерная война между США и Россией приведёт к долгой ядерной зиме и гибели от голода более 5 млрд людей. Об этом рассказали 2 июля учёные института Future of Life на YouTube-канале организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерный взрыв

Согласно последним научным данным, в случае конфликта с применением ядерного оружия могут погибнуть от голода около 99% населения Америки, Европы, России и Китая. В общей сложности, по прогнозам учёных, голодная смерть грозит более чем 5 млрд человек.

Запуск ядерных боеголовок одной из сторон конфликта спровоцирует ответный удар другой стороны. Атаки по густонаселённым городам попросту испарят людей и постройки в эпицентре взрывов и в радиусе нескольких километров от него. За вспышкой, температура которой сравняется с жаром солнечного ядра, последует выброс радиоактивных веществ.

После всех ядерных атак человечество ожидает долгая ядерная зима, средняя температура по всей планете опустится на 15–30 градусов Цельсия. Пережить эту зиму сможет очень малое количество людей, а также животных и растений.

Эксперты отметили, что считают важным рассказывать о жутких последствиях ядерной катастрофы, так как питают надежду на то, что чем больше людей узнают о страшных последствиях ядерного конфликта, тем больше шансов появится его избежать.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил экс-президент американского Совета по международным отношениям Ричард Хаас, на данный момент Соединённые Штаты являются главной угрозой для мировой безопасности.

В свою очередь, экс-член палаты представителей Конгресса США Тулси Габбард заявила, что политика администрации американского президента Джозефа Байдена создала угрозу ядерного конфликта с Россией.