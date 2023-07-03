Париж, 3 июля, 2023, 06:10 — ИА Регнум. Страны БРИКС, создав единую валюту, ускорят мировой процесс дедолларизации, заявила обозреватель французского издания Les Echos Клер Баржелес.

Иван Шилов ИА REGNUM БРИКС

«Достаточно иметь денежные амбиции, которые направлены на защиту многополярного мира, в котором не будут доминировать США», — сказала Баржелес.

По её словам, создание новой единой валюты станет одним из ключевых вопросов на саммите БРИКС, который состоится 22–24 августа в Южно-Африканской Республике.

Как передавало ИА Регнум, 21 июня президент России Владимир Путин обсудил с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой подготовку к саммиту БРИКС. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не уточнил, были ли приняты какие-либо конкретные решения.

На саммите БРИКС 22–24 июля будет также обсуждаться возможность вступления Алжира, Эфиопии, Бангладеша и Египта в межгосударственное объединение. По словам заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова, обязательным должно быть отсутствие в БРИКС стран, поддержавших антироссийские санкции со стороны США и Евросоюза.