Les Echos: действия стран БРИКС ускорят процесс дедолларизации
Париж, 3 июля, 2023, 06:10 — ИА Регнум. Страны БРИКС, создав единую валюту, ускорят мировой процесс дедолларизации, заявила обозреватель французского издания Les Echos Клер Баржелес.
«Достаточно иметь денежные амбиции, которые направлены на защиту многополярного мира, в котором не будут доминировать США», — сказала Баржелес.
По её словам, создание новой единой валюты станет одним из ключевых вопросов на саммите БРИКС, который состоится 22–24 августа в Южно-Африканской Республике.
Как передавало ИА Регнум, 21 июня президент России Владимир Путин обсудил с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой подготовку к саммиту БРИКС. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не уточнил, были ли приняты какие-либо конкретные решения.
На саммите БРИКС 22–24 июля будет также обсуждаться возможность вступления Алжира, Эфиопии, Бангладеша и Египта в межгосударственное объединение. По словам заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова, обязательным должно быть отсутствие в БРИКС стран, поддержавших антироссийские санкции со стороны США и Евросоюза.