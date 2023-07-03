Владивосток, 3 июля, 2023, 05:43 — ИА Регнум. Сход с рельсов трёх вагонов и локомотива произошел на железнодорожном перегоне в Приморском крае. Об этом 3 июля сообщила пресс-служба Дальневосточной железной дороги (ДВЖД).

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

ЧП произошло в 21:46 по местному времени (14:46 мск) на перегоне Анисимовка — Тигровый двухпутного электрифицированного участка Смоляниново — Партизанск. С рельсов сошли локомотив и три вагона грузового поезда с опрокидыванием на бок локомотива и одного из вагонов.

Для ликвидации последствий ЧП на место происшествия были направлены восстановительные поезда станций Партизанск и Первая Речка. Восстановительные работы на перегоне продолжаются. По предварительным данным, повреждено верхнее строение пути и опоры контактной сети. Пострадавших в результате происшествия и угрозы экологии нет.

Находкинская транспортная прокуратура по факту происшествия начала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее ИА Регнум сообщало о сходе с железнодорожных путей 12 вагонов грузового поезда на перегоне Куэнга — Приисковая двухпутного участка Забайкальской железной дороги.

В результате аварии никто не пострадал. Угроза для экологии отсутствует. При аварии был нарушен габарит соседнего пути. Для ликвидации последствий случившегося задействовали четыре восстановительных поезда.

Также сообщалось, что 12 мая на станции Заделье в Карелии сошли с железнодорожных путей 19 вагонов грузового поезда. 15 мая в Самарской области 15 вагонов грузового состава сошли с рельсов на перегоне Толкай — Новоотрадная.