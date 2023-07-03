Хабаровск, 3 июля, 2023, 05:19 — ИА Регнум. Женщина и ребёнок погибли в результате пожара в частном доме в Хабаровске. Об этом 3 июля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Информация о возгорании в жилом частном двухэтажном доме поступила в 05:29 по местному времени на центральный пульт пожарно-спасательной службы Хабаровска. Возгорание произошло в кирпичном доме, расположенном по переулку Моховому. По прибытии на место происшествия пожарные расчеты немедленно приступили к ликвидации возгорания. Всего к борьбе с огнём привлекались семь человек и две единицы техники.

Звено газодымозащитной службы отправилось в дом на поиски людей. В ходе разведки в одной из комнат были обнаружены тела женщины и несовершеннолетнего ребенка без признаков жизни.

Ликвидация пожара объявлена в 07:56 по местному времени (00:56 мск), площадь горения составила 20 кв. м.

По факту пожара, приведшего к гибели людей, сотрудниками регионального отделения МЧС и следователями будет проведена проверка по установлению обстоятельств и причин произошедшего.

Ранее ИА Регнум сообщало, что пожар охватил кровлю одного из двухэтажных зданий на улице Тургенева в Краснодаре. Площадь пожара составила 150 кв. м, данных о пострадавших нет.

Также сообщается о пожаре в Санкт-Петербурге на 9-й линии Васильевского острова, где загорелся жилой дом. На первом этаже дома находится ресторан, людей из него эвакуировали, 22 человека отправлены на осмотр в больницу.