Париж, 3 июля, 2023, 05:14 — ИА Регнум. Примерно 50 сторонников ультраправых движений прошли маршем по улицам французского города Лиона, в котором, как и в других частях Франции, бушуют массовые беспорядки, сообщает интернет-издание Livre Noir.

Иван Шилов ИА REGNUM Протесты

Участники акции закрыли свои лица масками. Они выкрикивали националистические лозунги, но их марш в итоге разогнала полиция.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июля телеканал France 3 распространил информацию о том, что правоохранительные органы расследуют несколько уголовных дел о стычках между участниками массовых беспорядков и группировками ультраправых в коммуне Анже (департамент Мен и Луара) на западе Франции.

Речь идёт о столкновениях, произошедших в ночь на 1 июля, когда полиция задержала в городе 11 человек. Сторонники ультраправых движений имели при себе бейсбольные биты и дубинки. Следователи завели несколько уголовных дел о незаконном ношении оружия.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что к беспорядкам во Франции привела ошибочная политика ЕС в сфере миграции. По его словам, из-за этого сейчас страна скатывается в бездну.