Москва, 3 июля, 2023, 04:39 — ИА Регнум. Банк России планирует в 2023 году расширить на пять-шесть стран список государств, в которых можно использовать карты платежной системы «Мир», заявила журналистам директор департамента национальной платежной системы Центробанка РФ Алла Бакина.

Карта «Мир»

Об этом она сообщила в интервью газете «Известия».

«Мы работаем над расширением списка стран, где бы принималась карта «Мир». В наших планах — вывести карты «Мир» в пять-шесть новых стран в 2023 году», — сказал глава департамента финансового регулятора.

Бакина отметила, что ситуация с внедрением системы в разных странах отличается и есть те государства, что опасаются санкций и отказываются от сотрудничества. Однако, по её словам, есть страны, которые готовы к предложениям Центробанка России.

Представитель регулятора напомнила, что карты «Мир» уже принимаются в Турции и ряде других стран, включая Кубу, где уже настраивают POS-терминалы (устройство для приёма оплаты).

Как сообщало ИА Регнум, в конце марта вышел отчёт ЦБ РФ, в котором говорилось, что в 2022 году выпустили 182,3 млн карт «Мир» — в 1,6 раза больше, чем в 2021 году. Эта платежная система действует в восьми странах: Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Армения, Куба, Вьетнам.

30 апреля газета The Economic Times распространила информацию о том, что РФ и Индия собираются изучить возможность приёма карт национальных платёжных систем «Мир» и RuPay.