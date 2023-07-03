Эдинбург, Великобритания, 3 июля, 2023, 04:22 — ИА Регнум. Оркнейские острова, расположенные в Шотландии на севере Великобритании, рассматривают возможность выйти из состава королевства, так как не получают необходимого финансирования от британского правительства. Об этом сообщило издание The Telegraph.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

«Финансирование, которое мы получаем от правительства Шотландии, на душу населения значительно меньше, чем на Шотландских островах и Западных островах. <…> Мы не можем продолжать в том же духе», — рассказал изданию лидер совета Оркнейских островов Джеймс Стокан.

По его словам, жители Оркнейских островов знают о своей «огромной близости и глубокой культурной связи» с населением Норвегии. В случае выхода Оркнейских островов из состава Великобритании они могут стать частью Норвегии.

На Оркнейских островах, расположенных на границе Северного моря и Атлантического океана, проживает около 22,5 тысячи человек. Частью Шотландии они стали в 1472 году спустя более сотни лет нахождения под контролем Норвегии и Дании.

Как передавало ИА Регнум, 28 марта лидер Шотландской национальной партии Хамза Юсуф получил должность главы правительства страны. Он был избран вместо Николы Стерджен, объявившей о своей отставке 15 февраля.