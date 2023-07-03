Сыктывкар, 3 июля, 2023, 03:57 — ИА Регнум. Разлив нефтесодержащей жидкости с попаданием в реку Колву произошел из-за аварии на трубопроводе в Республике Коми на территории округа Усинск. Об этом 2 июля сообщила пресс-служба администрации региона.

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Уточняется, что на промысловом трубопроводе ООО «Нобель-Ойл» на Южно-Ошском нефтяном месторождении обнаружен отказ трубопровода. Из-за аварии произошёл разлив нефтесодержащей жидкости, часть её попала в реку Колву.

В округе в связи с ЧП введён режим повышенной готовности. На месте происшествия работает оперативная группа под руководством главы округа Усинск Николая Такаева. Для устранения последствий разлива нефтепродуктов задействованы 18 человек и четыре единицы техники.

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