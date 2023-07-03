Донецк, 3 июля, 2023, 03:48 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 56 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия обстрела Донецка

«На донецком направлении противник совершил 23 обстрела из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На горловском — 31 обстрел из РСЗО и артиллерии 122 миллиметра», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Суммарно Вооружённые силы Украины выпустили 328 единиц различных боеприпасов.

Под огнём украинской артиллерии и РСЗО оказались Донецк, Горловка, Озеряновка, Макеевка и Еленкока.

В результате обстрелов ранения получили два человека, повреждены четыре жилых домостроения и один объект гражданской инфраструктуры.

Как передавало ИА Регнум, 2 июля мэр Горловки Донецкой Народной Республики Иван Приходько сообщил, что в результате обстрела со стороны ВСУ пострадали два человека.