Екатеринбург, 3 июля, 2023, 03:31 — ИА Регнум. Число погибших в результате столкновения двух автомобилей с последующим возгоранием возросло до пяти человек в Свердловской области. Об этом 2 июля сообщила пресс-служба УГИБДД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла 2 июля около 23:00 по местному времени на 43-м километре трассы Екатеринбург — Серов. Столкнулись Mitsubishi Outlander и Hyundai Solaris, после столкновения автомобили загорелись. В результате пожара от одного из автомобилей остался лишь железный каркас.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства и причины смертельной аварии устанавливаются. Личности погибших выясняются.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Краснодарском крае три человека погибли, ещё одна женщина пострадала в результате столкновения двух легковых автомобилей. По факту смертельной аварии проводится проверка. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.

Также сообщалось, что в Челябинске девять человек, включая одного ребёнка, пострадали в результате столкновения КамАЗа с микроавтобусом Ford Transit. Шесть человек были госпитализированы с травмами разной степени тяжести, три человека после оказания им первой помощи от госпитализации отказались.