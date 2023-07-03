Берлин, 3 июля, 2023, 03:23 — ИА Регнум. Германия не собирается поставлять Украине оружие дальнего действия, в том числе крылатые ракеты Taurus, чтобы не допустить удары ВСУ по территории России, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц в интервью телеканалу ARD.

Сергей Корсун ИА REGNUM Олаф Шольц

Так он ответил на просьбу журналистки объяснить решение ФРГ отказать Киеву в поставках Taurus. Шольц отметил, что Берлин разделяет ту же позицию, что и Вашингтон.

При этом Германия всё ещё не признает, что Крым, ДНР, ЛНР, а также Запорожская и Херсонская области стали частью России.

Как сообщало ИА Регнум, 26 мая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung написала, что Украина официально запросила у ФРГ ракеты Taurus, которые способны преодолевать расстояние до Москвы. Указанные снаряды ракеты могут размещаться на истребителях F-16, которые Запад пообещал Киеву.

Вместе с тем у Германии возникли опасения, что ВСУ могут ударить этими ракетами по Москве. 26 июня немецкий министр обороны Борис Писториус в ходе визита в Вильнюс заявил, что власти ФРГ не планируют передавать ракеты Taurus украинской стороне.

29 июня газета The Wall Street Journal распространила информацию о том, что Белый дом приблизился к решению поставить Украине баллистические ракеты малой дальности ATACMS, несмотря на предыдущие заявления об отсутствии таких намерений.