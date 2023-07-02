Ватикан, 3 июля, 2023, 02:44 — ИА Регнум. Инцидентом с сожжением Корана в Стокгольме возмутился Папа Римский Франциск и заявил о своём отвращении к подобным действиям. Об этом сказано в опубликованном 3 июля интервью понтифика главному редактору газеты Al Ittihad Хамаду аль-Кааби.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский

«Я возмущён, я испытываю отвращение к подобным действиям. К любой книге, которую народ считает священной, нужно относиться с почтением из уважения к верующим», — сказал папа Франциск.

Как указал понтифик, свободу слова нельзя использовать как предлог для оскорбления других людей.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент России Владимир Путин вспомнил о победе императора Петра I в Северной войне, когда критиковал Швецию за акцию с сожжением Корана.

Акция сожжения Корана, священной книги для мусульман, прошла в центре столицы Швеции, Стокгольме, с одобрения властей. Организатор акции провёл её 28 июня, в один из главных исламских праздников Ид аль-Адха (Курбан-байрам у тюркских народов).

Акция вызвала негодование исламских стран — в Багдаде протестующие прорвались на территорию посольства Швеции и потребовали высылки посла королевства из страны.

В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг счёл легальным сожжение Корана. Он заявил, что понимает чувства и эмоции людей, но считает, что сожжение не было юридически незаконным со стороны властей Стокгольма. Генсек отметил, что считает право людей быть несогласными свободой самовыражения.

В МИД России заявили, что акция стала очередным провокационным актом исламофобии, прикрываемым рассуждениями о свободе слова и демократии. Президент России Путин назвал неуважение к Корану преступлением. Во время посещения мечети Джума в Дербенте он подчеркнул, что Коран — святыня для мусульман и для многих других людей.