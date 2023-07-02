Вашингтон, 3 июля, 2023, 02:10 — ИА Регнум. Европе и Украине настало время подготовиться к тяжёлым временам из-за несбывшегося предсказания о России. Об этом написал 2 июля обозреватель Responsible Statecraft Мэттью Блэкберн.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

Журналист напомнил, что лидеры стран Запада с самого начала спецоперации, более 15 месяцев настаивали на том, что победа над Россией «предсказана звездами». Однако Блэкберн отмечает, что в реальности ситуация сложилась абсолютно обратная тому, что было предсказано.

«Россия не сломлена экономически, серьёзного политического раскола в ней не произошло. Российская армия успешно адаптировала свою тактику борьбы с беспилотниками, пехотой и артиллерией врага. Москва сохраняет преимущество в производстве артиллерийских снарядов, в то время как страны НАТО сталкиваются с трудностями в наращивании своего военно-промышленного потенциала», — отмечает Блэкберн.

Журналист указывает, что способность России противостоять Украине, на стороне которой выступает фактически весь блок НАТО, является серьёзной угрозой странам Евросоюза. Кроме того, Блэкберн пояснил, что потеря дешёвых энергоносителей, которые поставляла Россия, стала серьёзной проблемой для стран Европы. Решать её, вероятно, будут за счёт растущей зависимости от американского СПГ и долгосрочных инвестиций в дорогостоящую зелёную энергию. Это означает, что высокие цены на энергоносители станут новой «нормой» для Европы.

Также журналист признал, что странам Евросоюза придётся столкнуться с серьёзным давлением США на мировом рынке, чтобы заставить его встать на сторону Вашингтона в будущих разногласиях с Пекином.

Обозреватель предупреждает, что по мере падения уровня жизни и сокращения экономики избиратели в европейских странах, начнут задаваться неудобными для властей вопросами: кто виноват и что делать. Европейские лидеры не смогут вечно назначать виноватым российского лидера Владимира Путина, что создаст пространство для новой яростной волны популизма. У Европы, по мнению Блэкберна, нет выхода, так как она не контролирует свою политику и ею движут неуправляемые события.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как указал в своей статье обозреватель китайской газеты «Жэньминь Жибао» Сюй Хайюнь, провокационная деятельность НАТО по отношению к России приведёт к серьезным проблемам в Европе и всём остальном мире. Он отметил, что украинский конфликт уже привел к глобальному продовольственному и энергетическому кризисам. Кроме того, он полагает, что ситуация вокруг Украины может обрушить европейскую экономику.

Учения Air Defender 23 прошли в Германии с 12 по 23 июня. Они стали крупнейшими в истории НАТО. В учениях приняли участие 10 тыс. военных и 250 самолетов (в том числе новейшие истребители F-35) из 20 стран.