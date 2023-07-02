Москва, 3 июля, 2023, 01:55 — ИА Регнум. Частная военная компания «Вагнер» Евгения Пригожина объявила, что временно приостановила набор бойцов в связи с «временным неучастием» в специальной военной операции на Украине и переездом в Белоруссию.

Иван Шилов ИА REGNUM ЧВК Вагнер

«В связи с временным неучастием ЧВК «Вагнер» в специальной военной операции и переездом в Республику Беларусь мы временно приостанавливаем работу региональных центров по набору в ЧВК сроком на один месяц», — говорится в сообщении пресс-службы «Вагнера».

При этом в настоящее время кол-центр ЧВК, куда предлагается обращаться по вопросам трудоустройства, продолжает свою работу.

Как передавало ИА Регнум, 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с президентом России Владимиром Путиным провёл переговоры с главой ЧВК Евгением Пригожиным. В результате переговоров были достигнуты договорённости о приостановке движения вооружённых лиц по территории страны и деэскалации напряжённости.

Позднее, 27 июня, Лукашенко подтвердил, что Пригожин прибыл на территорию Белоруссии, о чем ранее заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.