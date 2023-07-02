Париж, 3 июля, 2023, 01:41 — ИА Регнум. Автомобиль, на котором неизвестные пытались протаранить ограждение дома мэра французской коммуны Л’Ай-ле-Роз (пригород Парижа) Венсана Жанбрюна, могли угнать, сообщил телеканал BFM со ссылкой на источник в правоохранительных органах Франции.

TheDigitalWay Угон автомобиля

По их информации, недалеко от коммуны Френ объявили об угоне такого же минивэна Renault Scenic. Эти сведения пока не удается подтвердить, поскольку автомобиль получил сильные повреждения при столкновении и возгорании после удара.

В настоящее время следователи продолжают поиск всех участников атаки. Действия преступников классифицированы как «покушение на убийство».

Как сообщало ИА Регнум, 2 июля неизвестные напали на дом Венсана Жанбрюна, когда он был на работе. В жилище находилась семья мэра. Преступники пытались протаранить ограждение дома и поджечь здание пиротехническими средствами. В результате действий злоумышленников пострадали жена и один из двух детей.

Во Франции с 28 июня происходят массовые беспорядки после гибели 17-летного подростка арабского происхождения в парижском пригороде Нантере. Его застрелил полицейский, остановивший машину, которой управлял этот юноша без водительских прав.

Подросток отказался выполнять требования стража порядка и возобновил движение, совершив наезд на полицейского. Бабушка погибшего подростка призвала участников беспорядков прекратить свои действия.

2 июля стало известно, что неизвестные во время беспорядков украли из автосалона в Марселе несколько десятков автомобилей.