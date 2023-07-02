Москва, 3 июля, 2023, 00:56 — ИА Регнум. Новый сбой произошёл в системе обработки багажа в аэропорту Шереметьево в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе воздушной гавани.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выдача багажа в аэропорту Шереметьево

«2 июля 2023 года в терминале B аэропорта Шереметьево были зафиксированы кратковременные перебои в работе системы обработки багажа в период с 19:15 до 21:40 мск», — говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.

Отмечается, что по этой причине не удалось отправить около 300 единиц багажа пассажиров рейсов, обслуживаемых внутри России. В аэропорту пообещали дослать задержанные грузы ближайшими рейсами.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что 29 июня в Шереметьево зафиксировали сбой в системе обработки багажа в терминалах B и C. Речь могла идти о проблемах с распознаванием бирок грузов в системе сортировки. В связи с накладкой не удалось оперативно отравить около 800 единиц багажа.

Международный аэропорт Шереметьево работает с 1959 года. В июне 2019 года объект назвали в честь российского поэта Александра Пушкина в рамках конкурса «Великие имена России». Аэропорт имеет пять терминалов. При этом два из них — D и F — временно не функционируют.