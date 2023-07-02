Минск, 3 июля, 2023, 00:15 — ИА Регнум. Белоруссия готова стать посредником и сыграть свою роль в содействии по разрешению украинского конфликта. Об этом заявил заместитель главы министерства иностранных дел Белоруссии Юрий Амбразевич.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Белоруссия

«Наш потенциал хорошо известен, мы свою роль, если необходимо, сыграем. Мы никогда не напрашиваемся в посредники, президент это неоднократно подчёркивал», — сказал Абразевич в интервью телеканалу СТВ.

По его словам, если сложатся обстоятельства, Минск будет первым в очереди на участие в процессе мирного урегулирования, так как в этом есть «очевидный интерес» Белоруссии.

«Главный приоритет — чтобы наше небо оставалось мирным. Чтобы нашу территорию никогда не бомбили — наша главная задача», — добавил замглавы МИД.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в ходе брифинга 30 июня заявил, что Запад стремится приостановить конфликт, что позволит беспрепятственно поставлять Украине оружие и технику. По его словам, в случае заморозки конфликта обе стороны получат передышку, но на Украину в это время будет работать весь Запад.