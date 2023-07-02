В Венесуэле во время тренировочного полёта разбился боевой самолёт Су-30
В Венесуэле во время тренировочного полёта потерпел крушение боевой самолёт Су-30
Каракас, 2 июля, 2023, 23:45 — ИА Регнум. Боевой самолет Су-30 МК2 венесуэльских ВВС потерпел крушение во время тренировочного полёта в небе над штатом Миранда в горной местности на севере страны. Об этом 2 июля сообщила пресс-служба министерства обороны Венесуэлы.
«Самолет Су-30 Мк2 с бортовым номером 3363, принадлежащий Боливарианской военной авиации упал… во время авиаперелета при подготовке к памятному параду 5 июля», — указано на сайте министерства.
Уточняется, что авиакатастрофа произошла около 09:45 утра по местному времени 2 июля в муниципалитете Гуаикаипуро, примерно в 31 километре от Каракаса, столицы Венесуэлы.
На борту находились два члена экипажа: полковник Паулино Хосе Миллан Сабино и подполковник Серхио Луис Эрнандес Гомес. При возникновении аварийной ситуации они оба успели катапультироваться, но Сабино сделал это неудачно и погиб при приземлении.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил соболезнования в связи с гибелью полковника.
«С глубоким сожалением сообщаю, что во время учебных манёвров… самолёт нашей Боливарской военной авиации упал на землю, что привело к гибели выдающегося пилота, полковника Паулино Хосе Миллана Сабино», — написал венесуэльский лидер.
Ранее ИА Регнум сообщало, что пассажирский самолет авиакомпании United Airlines, вылетевший из Тель-Авива в Нью-Йорк, вынужденно вернулся в аэропорт вылета из-за разгерметизации салона.
Также сообщалось, что задержанный из-за задымления рейс авиакомпании Emirates Санкт-Петербург — Дубай вылетел из аэропорта Пулково. Задержка авиарейса составила более пяти часов.