Каракас, 2 июля, 2023, 23:45 — ИА Регнум. Боевой самолет Су-30 МК2 венесуэльских ВВС потерпел крушение во время тренировочного полёта в небе над штатом Миранда в горной местности на севере страны. Об этом 2 июля сообщила пресс-служба министерства обороны Венесуэлы.

Су-30

«Самолет Су-30 Мк2 с бортовым номером 3363, принадлежащий Боливарианской военной авиации упал… во время авиаперелета при подготовке к памятному параду 5 июля», — указано на сайте министерства.

Уточняется, что авиакатастрофа произошла около 09:45 утра по местному времени 2 июля в муниципалитете Гуаикаипуро, примерно в 31 километре от Каракаса, столицы Венесуэлы.

На борту находились два члена экипажа: полковник Паулино Хосе Миллан Сабино и подполковник Серхио Луис Эрнандес Гомес. При возникновении аварийной ситуации они оба успели катапультироваться, но Сабино сделал это неудачно и погиб при приземлении.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил соболезнования в связи с гибелью полковника.

«С глубоким сожалением сообщаю, что во время учебных манёвров… самолёт нашей Боливарской военной авиации упал на землю, что привело к гибели выдающегося пилота, полковника Паулино Хосе Миллана Сабино», — написал венесуэльский лидер.

Ранее ИА Регнум сообщало, что пассажирский самолет авиакомпании United Airlines, вылетевший из Тель-Авива в Нью-Йорк, вынужденно вернулся в аэропорт вылета из-за разгерметизации салона.

Также сообщалось, что задержанный из-за задымления рейс авиакомпании Emirates Санкт-Петербург — Дубай вылетел из аэропорта Пулково. Задержка авиарейса составила более пяти часов.