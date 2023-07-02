Аэропорт Волгограда подвергся проверке из-за угрозы взрыва
Аэропорт Волгограда проверили после сообщения о минировании
Вологда, 3 июля, 2023, 00:07 — ИА Регнум. Проверка проводилась в аэропорту Волгограда в связи с поступившим сообщением о минировании, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Об этом пишет ТАСС. Информация об угрозе взрыва содержалась в письме, которое поступило в редакцию одного из местных интернет-СМИ.
Журналисты, в свою очередь, обратились в правоохранительные органы. Данные об эвакуации людей из аэропорта не приводились.
Проведенная проверка показала, что сообщение о минировании оказалось ложным. Аэропорт возобновил работу в штатном режиме.
Как сообщало ИА Регнум, 26 июня экстренные службы получили анонимное сообщение о минировании аппаратно-студийного комплекса телецентра Останкино в Москве. Кроме того, поступала информация об угрозе взрыва Останкинской телебашни.
На место выезжали сотрудники оперативных служб и кинологи для проведения проверки. Обследование показало, что угрозы оказались ложными.