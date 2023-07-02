Дамаск, 2 июля, 2023, 23:47 — ИА Регнум. Шесть тактических истребителей F-15 и F-16 Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля нанесли авиаудары по объектам на сирийской территории, сообщил журналистам заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.

Иван Шилов ИА Регнум F-16

Так, четыре самолёта F-15 атаковали восемью управляемыми ракетами цели в окрестностях провинции Хомс, а два F-16 ударили двумя управляемыми ракетами по объектам инфраструктуры в провинции Хама. Это произошло в ночь на 2 июля.

Гуринов уточнил, что F-15 двигались из акватории Средиземного моря через северную часть Ливана. Из северной части Ливана выпустили ракеты также и F-16.

В результате нападения израильской авиации был нанесён материальный ущерб. Контр-адмирал добавил, что при этом обстреле никто не пострадал.

Израиль регулярно наносит удары по территории Сирии. В феврале после очередной атаки сирийские власти призвали Совет Безопасности ООН осудить Израиль за обстрел Дамаска.

Правительство Сирии указало, что израильские военные бьют по республике, которая еще не восстановилась после разрушительного землетрясения, задевшего эту арабскую страну и Турцию. Кроме того, Дамаск также обратил внимание на то, что действия Израиля совпали с активизацией деятельности группировки «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на востоке сирийской территории.