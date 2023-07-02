Москва, 2 июля, 2023, 23:44 — ИА Регнум. Желтый уровень погодной опасности объявлен из-за грозы и сильного ветра в Москве. Об этом свидетельствуют данные, размещенные 2 июля на сайте Гидрометцентра России.

ИА REGNUM Гроза в Москве

По данным Гидрометцентра, жёлтый уровень погодной опасности объявлен на период с 21:00 мск 2 июля по 21:00 мск 3 июля. Вечером 2 июля в Москве и Московской области ожидается гроза и сильный ветер, скорость отдельных порывов которого будет достигать 17 м/сек.

В ГУ МЧС по Москве рекомендовали автомобилистам быть внимательнее на дорогах, не нарушать правила дорожного движения и не парковаться под деревьями. Пешеходам настоятельно рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Ранее ИА Регнум сообщало, что ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей Москвы о том, что к концу следующей недели температура воздуха в Москве может подняться до +30 °C.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что на половине территории России в июле ожидаются значения температуры воздуха выше нормы.