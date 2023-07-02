Берлин, 2 июля, 2023, 23:26 — ИА Регнум. Украина в период существования СССР являлась самостоятельным государством, а Крым входил в её состав, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу ARD.

Иван Шилов ИА Регнум Олаф Шольц

Глава немецкого правительства напомнил, что в те времена Украинская ССР имела членство в Организации Объединённых Наций (ООН), а Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика (РСФСР) якобы вышла из Советского Союза быстрее, чем Украина.

Как сообщало ИА Регнум, 23 апреля посол Китая во Франции Лу Шайе заявил, что Крым исторически был частью России и продолжает оставаться российской территорией. Дипломат также подчеркнул, что у постсоветских республик нет фактического статуса в рамках международного права. По его словам, для утверждения их суверенитета необходим соответствующий договор.

Советские власти передали Крым Украинской ССР лишь в 1954 году по решению первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. 24 августа 1991 года Верховный Совет УССР провозгласил независимость Украины. 1 декабря 1991 года состоялся всеукраинский референдум о подтверждении акта провозглашения независимости.

8 декабря 1991 года лидеры Украины, Белоруссии и России (РСФСР) подписали Беловежское соглашение о создании Содружества Независимых Государств (СНГ) и прекращении существования СССР как «субъекта международного права и геополитической реальности».

10 декабря Верховный Совет Украины ратифицировал указанный документ, а 12 декабря это сделал Верховный Совет РСФСР. При этом в апреле 1992 года VI Съезд народных депутатов РСФСР трижды отказался ратифицировать Беловежское соглашение. Такой шаг стал одной из причин противостояния Съезда с президентом РСФСР Борисом Ельциным, который в октябре 1993 года распустил Съезд.