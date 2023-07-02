Краматорск, ДНР, 2 июля, 2023, 23:10 — ИА Регнум. Ветеран морской пехоты США Ян Фрэнк Торторичи, воевавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), погиб при ракетном ударе российских войск по Краматорску. Об этом 2 июля сообщил телеканал CBS News.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

На Украину Торторичи прибыл 15 месяцев назад, сразу после начала российской военной спецоперации. Американец воевал на стороне ВСУ в составе Интернационального легиона. Его гибель подтвердили родственники.

Отмечается, что ветеран морской пехоты США погиб во время ужина в ресторане Краматорска.

Ранее ИА Регнум сообщало, что ВС России нанесли высокоточный удар по Краматорску, в результате чего ликвидированы два генерала ВСУ, до 50 украинских офицеров и до 20 иностранных наёмников и советников.

Также сообщалось, что место сбора инструкторов НАТО в Краматорске могла раскрыть волонтёр в социальных сетях.

Отставной офицер разведки США Скотт Риттер сообщил, что от удара по Краматорску погибли американские военные советники, прибывшие помогать ВСУ. По его данным, они прилетели через Румынию на вертолётах, выключив транспондеры.