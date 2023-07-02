Горловка, Украина, 2 июля, 2023, 22:38 — ИА Регнум. В результате обстрела Горловки Донецкой Народной Республики со стороны Вооружённых сил Украины пострадали два мирных жителя. Об этом в воскресенье, 2 июля, сообщил мэр города Иван Приходько.

Иван Шилов ИА Регнум Артиллерия ВСУ

«Количество раненых мирных жителей Горловки вследствие обстрела посёлка Комарова со стороны ВФУ возросло до двух», — написал Приходько в своём Telegram-канале.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что 2 июля украинские войска выпустили в направлении Горловки 19 ракет из реактивных систем залпового огня.

Как передавало ИА Регнум, 2 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили о 36 фактах обстрела территорий региона со стороны ВСУ. Суммарно было выпущено 215 единиц различных боеприпасов. Под огнём артиллерии и РСЗО оказались Донецк, Ясиноватая, Горловка, Макеевка и Владимировка.