Грозный, 2 июля, 2023, 22:37 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров и депутат Госдумы Адам Делимханов («Единая Россия») вышли в прямой эфир в социальных сетях и опровергли некоторые слухи, включая болезнь руководителя республики. Видеозапись в своем Telegram-канале разместил Делимханов.

Кадр из видео

Ранее в Сети появилась информация, что Кадыров якобы находится при смерти. Кроме того, ещё сообщалось, что Делимханов мог получить ранения, а после будто бы исчез.

«Никак не успокоятся эти сплетники и болтуны, которые не имеют никаких дел, кроме пустой болтовни», — написал депутат Госдумы в сообщении.

Он отметил, что видео записали именно для таких людей. На кадрах Кадыров и Делимханов сидят за столом. Депутат показал дату встречи на своем телефоне — 2 июля. Он пояснил, что сделал это, чтобы развеять все сомнения.

Кадыров в свою очередь заявил на видео, что он и Делимханов не стремятся жить долго и планируют вести жизнь «коротко, но достойно».

Как сообщало ИА Регнум, в середине июня появилась информация, что Адам Делимханов якобы погиб. Вместе с тем телеканал «Звезда» распространил информацию о том, что будто бы депутат жив, но ранен и находится под наблюдением медиков.

После этого глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия») уточнил, что Делимханов здоров. Он также посоветовал не верить пропаганде.

27 июня Рамзан Кадыров опубликовал в своём Telegram-канале фотографию с президентом России Владимиром Путиным и пояснил, что провёл с главой государства встречу. Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил эти сведения.