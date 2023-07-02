Москва, 2 июля, 2023, 21:55 — ИА Регнум. Российский предприниматель Виктор Бут 2 июля заявил, что арест российского хоккеиста Максима Сергеева в Польше — попытка властей страны подогреть русофобские настроения. Он заявил, что ситуация выглядит странно, так как никаких причин для ареста не могло быть.

Иван Шилов ИА Регнум Польша

«Человек там в хоккей играет, что такое 18–20‑летний парень? И тем не менее его пытаются обвинить в совершении шпионских действий. Поляки уже не знают, как подогревать русофобские настроения. Понимаю, если бы человека поймали с поличным», — сказал предприниматель.

По мнению Бута, всему виной пример Украины, отношение которой к России после начала специальной военной операции начал поддерживать Запад. Бут отметил, что к ситуации стоит подключить адвокатов, и посоветовал не совершать ответных действий.

«Мы не должны им отвечать такими же подлыми методами. Есть посольство. Консул может получить доступ к арестованным российским гражданам. Если наша общественность будет возмущаться, это значительный шаг», — рассказал Бут «Матч ТВ».

Ранее в ХК «Балашиха», где начинал карьеру Сергеев, рассказали, что знают о ситуации с их воспитанником. Тренер спортсмена Василий Турковский рассказал, что Максим не просил помощи в трудоустройстве в хоккейный клуб и после выпуска из «Балашихи» не поддерживал общение с тренерским и административным коллективом команды. Заведующий хоккейной секцией клуба Дмитрий Соловьёв рассказал ИА Регнум, что Сергеев начал поиски зарубежного клуба из-за малого количества московских команд, в которых может пригодиться хоккейный новичок.

ИА Регнум сообщало, что в Польше по обвинению в шпионаже задержали 20-летнего хоккеиста местной команды «Заглембе» Максима Сергеева. Максим — 14-й задержанный польскими спецслужбами на фоне тотальной шпиономании. Сайт польского агентства внутренней безопасности сообщает, что все задержанные якобы идентифицированы как осуществляющие разведывательную деятельность против Польши. Посольство России в Варшаве будет выяснять все обстоятельства задержания российского хоккеиста.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что Москва выразила Варшаве протест и потребовала объяснений в связи с задержанием спортсмена. Российская сторона многократно отмечала, что страны Запада на фоне прогрессирующей шпиономании по надуманным предлогам задерживают россиян и высылают дипломатов.