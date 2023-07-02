Лондон, 2 июля, 2023, 21:49 — ИА Регнум. Великобритания вместе с другими странами Европы собираются объявить о планах впервые нарушить ядерную сделку с Ираном. Об этом 2 июля сообщила британская газета Guardian.

Иван Шилов ИА Регнум Иран

«Ожидается, что Великобритания и другие европейские державы впервые объявят о планах нарушить иранскую ядерную сделку, когда подтвердят, что не собираются снимать санкции в отношении использования Тегераном ракет», — сообщили в издании.

По данным журналистов, поводом для нарушения сделки должны стать бездоказательные обвинения в адрес Ирана в поставках России дронов. В издании отмечают, что подобное решение несёт риски, так как неизвестно, как Тегеран отреагирует на это сообщение, а он уже близок к тому, чтобы производить оружейный обогащённый уран.

Ядерную сделку с Ираном в 2015 году, кроме Великобритании, заключили Россия, США, Франция, Германия и Китай. Соглашение предполагает, что Иран отказывается от производства оружейного урана и плутония, а с него снимают санкции. В 2018 году американская сторона вышла из сделки. После этого было несколько раундов переговоров, которые не привели к изменению ситуации.

В марте 2023 года президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпинь выступили с призывом возобновить полное выполнение Соглашения по иранской ядерной программе. Они призвали все стороны вернуться к реализации резолюции 2231 Совета Безопасности ООН, посвященной иранской ядерной сделке.