Москва, 2 июля, 2023, 21:21 — ИА Регнум. Российские военнослужащие 2 июля отразили атаку ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.

Иван Шилов ИА Регнум

«На краснолиманском направлении ВСУ предприняли попытку атаки позиций российских войск. В результате слаженной работы артиллерийских подразделений и экипажей армейской авиации группировки войск «Центр» противник отошёл, понеся значительные потери в технике и живой силе», — заявил он.

Савчук уточнил, что попытку провести наступление при поддержке бронемашин и пикапов провели 21-я и 63-я механизированные бригады ВСУ. Войска группировки «Центр» нанесли в ответ ракетно-бомбовые удары по десяти районам сосредоточения ВСУ и ликвидировали два их опорных пункта. В контрбатарейной борьбе российские военные уничтожили 152-мм гаубицу «Мста-Б» и три минометных позиции украинских военных.

«Расчётом зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10» сбит беспилотный летательный аппарат украинских войск в районе населённого пункта Голиково», — подытожил Савчук.

Ранее официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил на брифинге, что ВСУ потеряли более 600 военных при попытке наступления на трёх направлениях. Украинские войска предприняли попытки наступления на донецком, южнодонецком и краснолиманском направлениях. Непосредственно на последнем армия России отразила три атаки. Конашенков заявил об уничтожении до 360 украинских военнослужащих, шести танков, восьми боевых машин пехоты, пяти автомобилей, польской артиллерийской установки Krab и гаубицы «Гвоздика».