Берлин, 2 июля, 2023, 21:23 — ИА Регнум. Безопасность Запорожской АЭС (ЗАЭС) необходимо обеспечить, несмотря на то, что на Украине продолжается конфликт. Об этом 2 июня заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу ARD.

Иван Шилов ИА Регнум Запорожская АЭС

«Этого нельзя допустить. Безопасность АЭС должна быть обеспечена», — сказал Шольц.

Он сообщил, что по этому вопросу разговаривал с председателем Китая Си Цзиньпином, такой же позиции придерживаются в странах G20 и все остальные государства. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) постоянно говорит, что нужно обеспечить безопасность ЗАЭС.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков ранее в беседе с ИА Регнум отметил, что в последнее время слышно очень много заявлений, что Киев готовится нанести удар по ЗАЭС. Он отметил, что для украинских властей эта провокация желательна, чтобы обвинить и дискредитировать Россию.

Командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский 2 июля сообщил, что есть данные о подготовке ВСУ к прорыву на направлении Орехов — Токмак. Он не исключил, что противник будет пытаться выйти на Энергодар, где находится ЗАЭС, в этом случае будут крупные неприятности.