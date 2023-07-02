Берлин, 2 июля, 2023, 21:01 — ИА Регнум. Украина не может рассчитывать на вступление в НАТО до тех пор, пока на территории страны продолжается конфликт. Об этом 2 июля заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу ARD.

«Одно совершенно ясно, и это знает Украина, и было много раз сказано: во время войны вообще не может произойти вступление в наш альянс», — сказал он.

Шольц подчеркнул, что это уже неоднократно говорили, а Киев хорошо знает условия вступления в Североатлантический альянс. При этом канцлер заявил, что Германия входит в число стран, которые хотят разработать гарантии безопасности для Украины после того, как там завершатся боевые действия. Берлин по этому вопросу более года ведёт переговоры с Киевом.

Как сообщало ИА Регнум, в Вильнюсе с 11 по 12 августа 2023 года пройдёт саммит НАТО. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не посетит это мероприятие, если на нём Украине не предоставят гарантий вступления в альянс.

Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung 1 июля сообщила, что США, Германия, Франция и Великобритания разрабатывают рамочное соглашение о гарантиях безопасности для Украины и уже почти завершили его. Документ предполагает, что каждая страна будет заключать с украинской стороной отдельное соглашение, в котором укажет, чем готова помочь Киеву: деньгами оружием или чем-либо ещё. В то же время есть группа стран, которые выступают за то, чтобы принять Украину в НАТО.