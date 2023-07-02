Берлин, 2 июля, 2023, 20:59 — ИА Регнум. Германия и Польша пока не смогли договориться о стоимости ремонта и обслуживания переданных Киеву танков Leopard. Об этом 2 июля сообщил немецкий журнал Spiegel, ссылаясь на источники.

По информации журналистов, спор ведут немецкие компании Krauss-Maffei Wegmann и Rheinmetall, производящие танки, с польским оборонным концерном Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ), на котором планируют ремонтировать бронетехнику.

«PGZ хочет брать более €100 000 за так называемую первоначальную диагностику танков. В Германии за это обычно платят всего около €12 000», — говорится в статье журнала.

При этом польское предприятие не хочет давать никаких гарантий на выполненные ремонтные работы. В результате стороны до сих пор не заключили контракт, хотя в Польшу уже доставили несколько танков, которые нуждаются в ремонте.

Как сообщало ИА Регнум, 24 февраля 2023 года минобороны Польши сообщило, что первые танки Leopard привезли на Украину. 6 июня министерство обороны России опубликовало первые кадры, как уничтожают немецкие танки. С тех пор периодически поступают сообщения об уничтожении этой бронетехники.

Как отметил отставной американский разведчик Скотт Риттер, в России объявили награду в размере 1 млн рублей за каждый подбитый танк Leopard, и теперь они стали приоритетной целью. Это привело к тому, что украинские танкисты специально ломают технику, чтобы не идти в бой.