Москва, 2 июля, 2023, 19:58 — ИА Регнум. В России упали цены на новостройки. Снижение стоимости жилья в новых домах произошло впервые с лета 2022 года. Об этом 2 июля сообщила газета «Известия».

Иван Шилов ИА Регнум Новостройки

Как уточнил в беседе с изданием директор по продажам компании «Этажи» Сергей Зайцев, за последний месяц средняя стоимость квадратного метра снизилась на 0,5%.

При этом максимальное снижение среди крупных городов зафиксировали в Москве. Жильё в столичных новостройках подешевело на 0,8%. Также снижение стоимости жилплощади произошло в Перми (на 0,7%), Казани (на 0,5%), Краснодаре (― 0,4%) и Тюмени (― 0,3%).

«При этом, по сравнению с предыдущим годом, средняя стоимость квадрата в новостройках выросла всего на 3,7%», ― указал Зайцев.

Для сравнения: в 2022 году рост составил 22,6%, а годом ранее ― 33,6%.

Директор компании в числе причин удешевления новостроек и падения спроса назвал, в частности, конкуренцию со вторичным рынком.

Гендиректор VSN Realty Яна Глазунова также отметила, что цены на первичном рынке в крупных городах действительно показывают отрицательную динамику — в пределах одного процента.

Как сообщало ИА Регнум, на фоне снижения цен на новостройки стоимость жилья на вторичке увеличилась на 1% за месяц. Так, средняя цена такой недвижимости на 18 крупнейших региональных рынках страны выросла до 127,3 тыс. рублей за 1 кв. м. (0,7%). В целом жильё на вторичном рынке, согласно данным «Этажей», сейчас стоит 113,1 тыс. рублей за 1 кв. м, что на 0,5% больше по сравнению с прошедшим месяцем и на 4,1% по сравнению с тем же периодом 2022 года.

Согласно подсчётам «ЦИАН. Аналитики», на региональных рынках самый заметный рост цен на вторичное жильё в июле произошёл в Ростове-на-Дону, где ставка поднялась на 1,8% (113,8 тыс. рублей), в Омске — на 1,3% (95,8 тыс. рублей), в Сургуте и Саратове — чуть более чем на 1% (114,9 тыс. и 72,5 тыс. рублей соответственно).

Ранее заместитель главы Минстроя Никита Стасишин заявил, что рост цен на строительные материалы и ряд других факторов не позволят снизиться стоимости квадратного метра жилья в России. Он посоветовал не ждать падения цен на недвижимость и подчеркнул, что аналитики, прогнозирующие снижение стоимости на 30%, вводят россиян в заблуждение.