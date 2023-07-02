Берлин, 2 июля, 2023, 19:55 — ИА Регнум. Власти Германии не должны навсегда отказываться от российского газа, а также им нужно стремиться к тому, чтобы урегулировать конфликт на Украине дипломатическими мерами, заявил 2 июля премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер в интервью медиагруппе Funke.

Дарья Антонова ИА Регнум

«В сложившейся особо сложной ситуации я считаю важным сохранить сплочённость страны. Нам нельзя закрывать себе путь к российскому газу на все времена», — сказал он.

Кречмер заявил, что реформа энергетики в ФРГ провалилась, так как привела к резкому росту цен на энергоносители, простые граждане и мелкие предприниматели не могут свести концы с концами. Он подчеркнул, что не хочет больше слышать слово «никогда» о сотрудничестве с Россией.

Глава Саксонии также отметил, что большинство жителей страны хотят дипломатического урегулирования конфликта на Украине. Он ожидает, что власти ФРГ не будут отвергать этот вариант.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2023 года в министерстве экономики Германии признали, что до 2026 года в мире не будет технических возможностей заменить объёмы газа, которые ранее ФРГ получала из России. Проблема в том, что без других трубопроводов Германия может обеспечить себя газом только получая сжиженный природный газ. Но глобальных мощностей не хватает для удовлетворения потребностей немецкой экономики.

Германия перестала получать газ из России после подрыва трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» в сентябре 2022 года. При этом одна нитка «Северного потока — 2» осталась целой, но Берлин отказывается её использовать.