Москва, 2 июля, 2023, 19:50 — ИА Регнум. Телеведущий Дмитрий Киселёв 2 июля заявил, что ЧВК «Вагнер» получила более 858 млрд рублей по госконтрактам.

Иван Шилов ИА Регнум ЧВК «Вагнер»

Киселёв сообщил, что холдинг «Конкорд», который, наряду с ЧВК, связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, оказал услуг на 845 млрд рублей.

«Это не значит, что столько и заработали, но всё же говорит о масштабах бизнеса и масштабах амбиций», — заключил журналист в эфире «России 1».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ЧВК «Вагнер» обеспечивалась государством. Глава государства сообщил, что за период с мая 2022 по май 2023 года российские власти направили организации на различные нужды и выплаты более 86 млрд рублей. Отдельно на страховые выплаты выделили 110 млрд 179 млн рублей. Путин также указал, что владелец компании «Конкорд», осуществляя работу через «Военторг», за год смог заработать 80 млрд рублей.

Президент подчеркнул, что к ЧВК относились с уважением, потому что её бойцы и командиры проявляли настоящие мужество и героизм. Но, если бы российские военнослужащие не предотвратили мятеж, это переросло бы в настоящий хаос и гражданскую войну.

Как сообщало ИА Регнум, 29 июня глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал, что Пригожин отказался подписывать контракт с Минобороны, после чего ему сообщили, что ЧВК не будет участвовать в СВО.

Затем произошла попытка мятежа, когда в ночь на 24 июня бойцы ЧВК «Вагнер» на тяжёлой технике прибыли в Ростов-на-Дону. Оттуда часть сил направилась в сторону Москвы.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным переговорил с Пригожиным, и колонна ЧВК остановила движение в Москву. Оставшиеся бойцы покинули Ростов-на-Дону. Им предложили подписать контракт с Минобороны, вернуться к своим семьям или уйти на территорию Белоруссии.