Грозный, 2 июля, 2023, 19:43 — ИА Регнум. Спецназ «Ахмат» совместно с военнослужащими 228-го мотострелкового полка Центрального военного округа разбил украинскую диверсионную группу. Боестолкновение произошло в районе Серебрянского лесничества под Кременной. Об этом 2 июля в Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадр из видео

Он уточнил, что в результате боя военные уничтожили шестерых диверсантов из 95-й отдельной штурмовой бригады десантно-штурмовых войск Украины и ещё пятерых взяли в плен.

Один из них, Александр Волощук, в разговоре с заместителем командира спецназа «Ахмат» Исмаилом Гоншаевым сказал, что проходил военную подготовку в Великобритании. По словам пленного, украинское командование отправило бойцов занять «пустые окопы» и блиндаж и ждать подхода подкрепления. При приближении к окопам диверсанты попали под сильный огонь. Когда Волощук пополз к раненому, внезапно появился спецназовец из «Ахмата» и взял его в плен.

«И такие случаи практически на всей линии фронта», — написал глава Чечни.

Как сообщало ИА Регнум, ранее подразделения из Чечни предотвратили попытку прорыва диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) ВСУ в направлении сёл Щетиновки и Богун-Городка в Белгородской области. Российские бойцы успешно накрыли артиллерийским огнём вражескую группу.

Ещё одну украинскую диверсионно-разведывательную группу российские военные уничтожили в Херсонской области. Диверсанты пытались высадиться и закрепиться на острове Антоновский.