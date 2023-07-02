Оренбург, 2 июля, 2023, 19:39 — ИА Регнум. Пятилетнюю девочку, пропавшую в городе Сорочинске в Оренбургской области, нашли мёртвой 2 июля у берега реки. Об этом сообщила пресс-служба областного управления Следственного комитета.

Иван Шилов ИА Регнум

«На водной глади недалеко от берега реки Самары обнаружено тело ребёнка без видимых признаков криминальной причины наступления смерти», — говорится в сообщении.

Следователи будут выяснять причины гибели. На место прибыли криминалисты.

Девочка пропала днём 30 июня. Она вышла из дома, а затем ушла со двора, после чего её не могли найти. В городе организовали поиск, задействовали около 300 человек, включая спасателей, кинологов и волонтёров. Следователи возбудили дело об убийстве, прокуратура взяла под контроль ход расследования и поиски ребенка.

Как сообщало ИА Регнум, в Екатеринбурге заявили о пропаже шестилетнего ребёнка, который ушёл из дома и пропал без вести. В поисках принимали участие полторы тысячи человек. Они опросили более 1800 местных жителей, рассчитывая получить информацию. Позднее задержали 34-летнюю женщину, Веронику Наумову, опекуна пропавшего мальчика. Сообщалось, что она воспитывала также троих родных детей и троих приёмных, обращалась с ними жестоко.

Тело ребёнка вскоре нашли в большой сумке в гаражном комплексе в Чкаловском районе города. Криминалисты определили, что смерть наступила несколько месяцев назад. Таким образом, Наумова скрыла факт смерти мальчика. Она не признала свою вину и заявила, что произошёл несчастный случай и ребёнок утонул в ванной.