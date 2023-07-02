Берлин, 2 июля, 2023, 19:21 — ИА Регнум. Германия не хочет поставлять Украине вооружения дальнего действия, которое может быть использовано не только для обороны, но для нанесения ударов по территории России. Об этом 2 июля в интервью ARD заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, отвечая нп вопрос о том, почему Берлин не направляет Киеву авиационные крылатые ракеты Taurus.

Иван Шилов ИА Регнум Поставка вооружения Киеву

Он отметил, что у него есть принцип, который он придерживается вместе с президентом США Джо Байденом.

«Мы не хотим поставлять оружие, которое при использовании могло бы достичь территории России», ― подчеркнул канцлер.

При этом канцлер напомнил, что ФРГ поставила Украине много танков.

Говоря о сроках завершения конфликта на Украине, Шольц указал на необходимость настраиваться на то, что военные действия продлятся очень долго, и подготовиться к оказанию поддержки Украины столько, сколько потребуется.

Как сообщало ИА Регнум, в мае депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер заявил, что Запад должен поставить Киеву всё вооружение, что украинская армия сможет использовать, в том числе германо-шведские крылатые ракеты Taurus. Он считает, что крылатые ракеты, дальность действия которых составляет до 400–500 км, были бы «очень полезным вкладом Германии».

27 мая стало известно, что киевские власти официально запросили у Берлина дальнобойные крылатые ракеты Taurus, которые могут преодолеть расстояние до Москвы. Эту информацию подтвердило министерство обороны ФРГ.

Отмечается, что эти ракеты могут подойти к истребителям F-16, которые Запад обещал Киеву. И в этой связи у Берлина есть опасения, что в случае острой необходимости Киев может применить это оружие для атак по территории России, что приведёт к неконтролируемой эскалации.

Немецкий министр обороны Борис Писториус подчеркнул, что власти Германии придерживаются сдержанной позиции и не собираются передавать украинским властям дальнобойные крылатые ракеты Taurus.